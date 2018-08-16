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Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера с президентом РФ Путиным.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании.

Особое внимание Президент уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Президент Украины и канцлер Германии также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством «Северного потока-2».

Собеседники согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.
ForUm

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