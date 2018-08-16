Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в регионе вокруг Генуи из-за обвала моста. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти. Он подчеркнул, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade, и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций.

Позже прокурор Франческо Гоцци заявил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка.

в результате обвала пострадали двое граждан Украины.