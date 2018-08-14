Государственная фискальная служба намерена проверить 235 субъектов хозяйствования на предмет вырубки лесов и экспорта лесоматериалов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС со ссылкой на и.о. заместителя председателя ведомства Евгения Бамбизова.

По его словам, в рамках выполнения поручения Кабмина об усилении мер по противодействию незаконному вывозу лесоматериалов, ГФС по данным информационных баз данных был сформирован перечень экспортеров древесины. Так, в течение 2017 - I полугодия 2018 экспорт древесины (товарная группа 44 согласно УКТ ВЭД) осуществляли почти 9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 3,4 тыс. – юридических лиц.

«Для проведения комплексной проверки таких экспортеров в план-график на 2018 год включены 235 субъектов хозяйствования. В плановом порядке в текущем году уже проверено 102 субъекта. Еще 133 будут проверены до конца года, из которых в августе - 60 плательщиков», - отметил Бамбизов.

Среди предприятий-экспортеров, которые будут проверяться в рамках плана до конца текущего года, 22 предприятия, подчиненные Гослесагентству.

Кроме того, сотрудники ГФС включены во все рабочие группы для проверок 76 субъектов хозяйствования-лесхозов.

Всего в течение 2017-2018 годов органами ГФС было проведено 3,7 тыс. документальных проверок экспортеров лесо/пиломатериалов. По результатам контрольно-проверочных мероприятий было доначислено 370 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 109 млн грн, уменьшено возмещение НДС на сумму 76 млн грн, уменьшено отрицательное значение НДС на сумму 32 млн гривен.

Напомним, реализация за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта субъектами предпринимательской деятельности лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов допускается при наличии сертификата о происхождении. При таможенном оформлении лесоматериалов таможни ГФС руководствуются информацией о состоянии древесины, которое указано в сертификате. Но основным риском при вывозе лесоматериалов является внесение недостоверных сведений о характеристиках товара в сертификат о происхождении.

Напомним, 18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.

После этого среднесуточный экспорт древесины с 23 июля по 6 августа сократился до 0,8 тыс. тонн.