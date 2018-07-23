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Контрабанда леса, которая достигла объемов 6-8 млрд грн в год, будет прослежена по всей цепи, а дела по ней будут объявлены и переданы в нтикоррупционный суда. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время правительственного совещания с участием руководителей Государственной фискальной службы, Национальной полиции, Государственной аудиторской службы и «Укрзализныци», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Надо остановить это варварское уничтожение украинских лесов, когда под видом топливной древесины вывозят деловой прекрасный лес. Важно провести аудит всех лесохозяйств, чтобы мы знали, сколько вырублено леса, сколько экспортировано, сколько потеряло государство, но самое главное, сколько мы потеряли леса, чтобы мы могли восстанавливать украинские леса. Это сейчас самое важное. Работа должна быть скоординированной и публичной», - сказал глава правительства.

Он отметил, что важной в этой работе является роль «Укрзализныци», которая отныне должна фиксировать перевозки леса и документацию, передавать фотоматериалы Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции. «Так мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким, и мы хотим передать его в антикоррупционный суд», - сказал Гройсман.  

Напомним, в середине июля премьер-министр инициировал проведение масштабных проверок предприятий лесной промышленности на предмет контрабанды леса, обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверки фактов такой контрабанды, а также обратился к партнерам из Евросоюза с просьбой предоставить информацию о продукции леспрома, которая пересекает государственную границу.
ForUm

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