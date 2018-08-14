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Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины во время проведения неотложных следственных (розыскных) действий, а именно обысков в одном из гаражных кооперативов в Киеве выявлено место хранения большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых устройств без предусмотренного законом разрешения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, выявлено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 - РПГ-26, 2 - РПГ-22), 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 гр. каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр., около 2 кг пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, всего более 4000 шт.

Указанным гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона «Киев-2».

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем планируется задержание бывшего военнослужащего в порядке ст. 208 УПК Украины, подготовка сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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