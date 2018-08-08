Среднесуточный экспорт древесины с 23 июля по 6 августа сократился до 0,8 тыс. тонн. Об этом заявил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Государственной фискальной службы Василий Поезд, сообщает пресс-служба ГФС.

По его словам, среднесуточный показатель оформления на экспорт топливной древесины в июле текущего года уменьшился почти в 2 раза по сравнению с июнем. Так, в июне 2018 года в среднем в течение суток оформлялось в режиме экспорт более 2,8 тыс. тонн грузов, в июле же этот показатель сократился до 1,5 тыс. тонн, а за период с 23 июля (усиление мероприятий) по 6 августа среднесуточный показатель составил 0,8 тыс. тонн. Итак, среднесуточный экспорт уменьшен втрое по сравнению с июнем.

«Мы фиксируем существенное сокращение экспорта топливной древесины. Если в июне было экспортировано 84,3 тыс. тонн топливной древесины, то уже в июле это количество сократилось до почти 46 тыс. тонн. Только за две последние недели, с 23 июля по 6 августа, показатель экспортируемой топливной древесины сократился до 11,2 тыс. тонн. Такой резкий спад свидетельствует о перекрытии каналов нелегального экспорта древесины и эффективной работе ГФС в этом направлении. Таможни ГФС и в дальнейшем будут осуществлять все необходимые меры контроля, предусмотренные действующим законодательством, для предотвращения нарушений, связанных с экспортом лесоматериалов», - отметил Поезд.

В течение 7 месяцев 2018 года таможнями ГФС возбуждено 45 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму около 40 млн грн. В 2017 году количество возбужденных дел составило 163 на сумму 20 млн грн. Применено взысканий (штрафов и конфискаций) на сумму 2,6 млн грн.

Напомним, Порошенко ветировал закон, предусматривающий ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.