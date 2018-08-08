также в разделеЭкономика
За 3 месяца украинцы положили в банки 17 миллиардов 10
Bloomberg: Казна украинского правительства худеет и заставляет НБУ нервничать 18
Гривня укрепилась выше психологической отметки в 27 за доллар 23
Во втором квартале банковский сектор получил 400 миллионов убытка 12
Кто «крышует» нелегальный бизнес по переработке промышленных отходов в Запорожье 71
Главный фискал Запорожья Юлиана Козаченко «крышует» легализацию преступных доходов 52
Заробитчане увеличили переводы в Украину почти на треть 30
Первые тепловозы General Electric планируют ввести в эксплуатацию осенью 26
Цена импортируемого Украиной газа снова повысилась 68
Менеджеры «ПриватБанка» помогли «Сбербанку России» вернуть полмиллиарда гривен 160
Спрос на электромобили в Украине вырос на 64% 26
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд 91
Из-за судебного спора с «Нафтогазом» «Газпрому» значительно ограничили кредитование 30
В Кабмине назвали сроки исчезновения в Украине плацкартных вагонов 237
Гройсман прогнозирует рост средней зарплаты до 10 тысяч 42
Омелян: Кабмин собирается прекратить железнодорожное сообщение с РФ 86
СМИ: Из-за коррупции на таможне Украина теряет €4 миллиарда в год 43
Омелян: У портов Бердянска и Мариуполя возникают проблемы из-за России 138

Среднесуточный экспорт древесины с 23 июля по 6 августа сократился до 0,8 тыс. тонн. Об этом заявил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Государственной фискальной службы Василий Поезд, сообщает пресс-служба ГФС.

По его словам, среднесуточный показатель оформления на экспорт топливной древесины в июле текущего года уменьшился почти в 2 раза по сравнению с июнем. Так, в июне 2018 года в среднем в течение суток оформлялось в режиме экспорт более 2,8 тыс. тонн грузов, в июле же этот показатель сократился до 1,5 тыс. тонн, а за период с 23 июля (усиление мероприятий) по 6 августа среднесуточный показатель составил 0,8 тыс. тонн. Итак, среднесуточный экспорт уменьшен втрое по сравнению с июнем.

«Мы фиксируем существенное сокращение экспорта топливной древесины. Если в июне было экспортировано 84,3 тыс. тонн топливной древесины, то уже в июле это количество сократилось до почти 46 тыс. тонн. Только за две последние недели, с 23 июля по 6 августа, показатель экспортируемой топливной древесины сократился до 11,2 тыс. тонн. Такой резкий спад свидетельствует о перекрытии каналов нелегального экспорта древесины и эффективной работе ГФС в этом направлении. Таможни ГФС и в дальнейшем будут осуществлять все необходимые меры контроля, предусмотренные действующим законодательством, для предотвращения нарушений, связанных с экспортом лесоматериалов», - отметил Поезд.

В течение 7 месяцев 2018 года таможнями ГФС возбуждено 45 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму около 40 млн грн. В 2017 году количество возбужденных дел составило 163 на сумму 20 млн грн. Применено взысканий (штрафов и конфискаций) на сумму 2,6 млн грн.

Напомним, Порошенко ветировал закон, предусматривающий ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги