В Борисполе по ул. Мичурина во время выполнения ремонтных работ работниками «Киевоблэнерго» произошел сдвиг земляного вала. В котловане под землей оказались двое рабочих, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели немедленно начали работы по откапыванию пострадавших с помощью шанцевого инструмента.

Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали работникам медицины катастроф. Второй рабочий, 1974 года, к сожалению, погиб.