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С лидера одесской ячейки ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко сняли государственную охрану.  Об этом он сообщил в Facebook.

«С меня официально снята государственная охрана. Логика Национальной полиции в Одессе в том, что пока нет ни одного ни малейшего результата «расследования» последнего нападения на меня (как и всех предыдущих), то стоит снимать госохрану», - написал активист.

Напомним, 5 июня двое неизвестных с ножом напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение бедра.

Нападение на него расследуют как покушение на убийство.

7 июня ему пообещали госохрану.  
ForUm

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