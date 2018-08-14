С лидера одесской ячейки ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко сняли государственную охрану. Об этом он сообщил в Facebook.

«С меня официально снята государственная охрана. Логика Национальной полиции в Одессе в том, что пока нет ни одного ни малейшего результата «расследования» последнего нападения на меня (как и всех предыдущих), то стоит снимать госохрану», - написал активист.

Напомним, 5 июня двое неизвестных с ножом напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение бедра.

Нападение на него расследуют как покушение на убийство.

7 июня ему пообещали госохрану.