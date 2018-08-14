Решение суда о продлении процессуальных обязанностей в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова незаконно и является попыткой помешать его политической деятельности со стороны политических оппонентов.

Об этом сам Насиров заявил в Facebook.

По его словам, решение об ограничении его в передвижениях по стране – «политически мотивировано и связано с предстоящей избирательной кампанией».

«Главная причина очередного незаконного решения суда в том, что кое-кто пытается лишить меня возможности развернуть мощную инфраструктуру к выборам. Поэтому мне ограничили передвижение по стране и пытаются создать искусственную изоляцию», - заявил Насиров.

«Вся ложь, которая намеренно навязывается людям о моей деятельности на посту главы Государственной фискальной службы – это целенаправленное действие моих политических оппонентов. Они испугались, когда я начал реальную борьбу с коррупцией и изменения в системе ГФС. Именно поэтому против меня сфальсифицировали дело, а теперь пытаются помешать мне построить в регионах эффективную организационную структуру к выборам. Все те незаконные действия, к которым прибегают мои политические оппоненты, свидетельствуют об одном: они меня боятся», - написал он.

Напомним, 13 августа Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца, до 11 октября, обязательства экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насиров обязан носить электронный браслет и не выезжать за пределы Украины.