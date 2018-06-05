также в разделеПроисшествия
СМИ: На месте возгорания в Чернобыльской зоне обнаружил факелы
В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера 6
Пожар в зоне ЧАЭС: продукты горения в сторону Киева не распространяются 35
На Одесчине лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы 18
В Одессе от кори умер ребенок 15
В Энергодаре начали расследовать «кровавое» выступление перед детьми 29
Минэкологии: Радиационная обстановка в Чернобыльской зоне не ухудшилась 31
В Чернобыльской зоне горит лес 101
В Польше за пьяное вождение задержали 21-летнего украинца 18
В Одессе с ножом напали на лидера местного «Автомайдана» 63
На Донетчине в дом бросили 3 гранаты 59
Застрелился известный режиссер Кантер 130
На Донбассе погиб брат Гонгадзе 58
В Черноморске стреляли в депутата местного совета 18
СБУ: Хакеры пытались атаковать дипведомство страны НАТО с ресурса Минздрава 58
В Кропивницком произошел взрыв возле банка 38
Боевики 30 раз обстреляли позиции ООС и понесли потери 75
На Одесчине – вспышка кори среди нацгвардейцев 37

Нападение на лидера одесского «Автомайдана» и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

«По факту нападения на Виталия Устименко открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство», - сказал он.

Тракало также добавил, что у полиции есть фотографии нападавших.

«Есть фото. Устанавливаются их личности. Злоумышленников разыскивают», - подытожил Тракало.

Напомним, 5 июня двое неизвестных с ножом напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение бедра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги