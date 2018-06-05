Нападение на лидера одесского «Автомайдана» и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.
Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
«По факту нападения на Виталия Устименко открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство», - сказал он.
Тракало также добавил, что у полиции есть фотографии нападавших.
«Есть фото. Устанавливаются их личности. Злоумышленников разыскивают», - подытожил Тракало.
Напомним, 5 июня двое неизвестных с ножом напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение бедра.
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