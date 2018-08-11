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Прокуроры не пришли на заседание Киевского районного суда Полтавы, где рассматривалось дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, из-за болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Прокуроры были больны. А судья не имел права уходить в совещательную комнату без их присутствия», – написал Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Причина такого решения, пояснил судья - отказ прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело. 

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело, будет отвечать за заведомо неправосудное решение

 
ForUm

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