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Один из крупнейших в мире производителей агрохимической продукции, российская компания Еврохим, еще в мае этого года продала две принадлежащие ей дистрибьюторские компании в Украине за $53 млн. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2018 года, сообщает Liga.Net. 

«В мае 2018 года совет директоров группы принял решение продать 2 компании в Украине. К концу мая группа продала 100% акций обеих компаний несвязанным сторонам за $53,064 млн. Вознаграждение подлежит уплате через 5 лет, дисконтированная стоимость составила $29,397 млн. Группа признала убыток от выбытия в размере $25,263 млн», - говорится в документе.

Данные о покупателе украинских активов Еврохима не указываются.

Предполагается, что им стала компания, связанная с бывшим менеджментом дочерних предприятий группы.

Напомним, в 2017 году Минэкономразвития ввело санкции против предприятий российской группы Еврохим и других поставщиков минудобрений по требованию военной прокуратуры. По данным ведомства, средства, уплаченные «ДНР» и «ЛНР» за «растаможку» российских минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

В конце января Минфин США опубликовал список россиян, по отношению к которым правительство может ввести санкции. Среди них Андрей Мельниченко, который контролирует компанию Еврохим. В Украине реализацией ее продукции занимается ДП «Агроцентр ЕвроХим-Украина». Компании принадлежат три небольших предприятия по производству смешанных удобрений в Донецкой, Винницкой и Тернопольской областях.

Среди украинских производителей минеральных удобрений, в пользу которых было принято соответствующее решение, группа Ostchem Дмитрия Фирташа. Группе принадлежат Ривнеазот, черкасский Азот, Стирол (находится на оккупированной территории Донецкой области) и Северодонецкий Азот. 

В марте текущего года Украина повысила пошлину на 29,25% на импорт удобрений. В целом размер тарифов для российской агрохимической продукции составил 42,96%.

Еврохим – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В состав группы входят российские заводы Невинномысский Азот, Новомосковский Азот, Фосфорит, Белореченские минудобрения и Ковдорский ГОК, литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод. Мальченко принадлежит 90% компании. 

 

 
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