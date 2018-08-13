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Министерство юстиции Украины по состоянию на сегодня подало в Европейский суд по правам человека 6 исков против России. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в понедельник, 13 августа, передает 112.Украина. 

«Уже на сегодняшний день поданы 6 межгосударственных заявлений против РФ со стороны Украины. Буквально в пятницу, 10 августа, было подано шестое заявление, о котором сегодня мы вам подробно расскажем. Оно касается политических политзаключенных», - сказал он.

Предыдущие заявления касаются событий, связанных с аннексией Крыма, массовыми нарушениями прав украинцев на полуострове (похищение, убийство, лишение свободы, нарушение права собственности, нарушение права на справедливый суд). Кроме того, в исках речь идет о событиях на Донбассе во время военных действий и массовых нарушениях прав человека со стороны РФ. 

Пятый иск касается похищения украинских детей-сирот, вывезенных террористами из интерната в Луганской области. 
ForUm

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