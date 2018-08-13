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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе США.

«Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится», - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, актуален ли вопрос двусторонней встречи в свете заявлений Вашингтона о санкциях, передает ТАСС.

«По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если, конечно, американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга», - заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США и другими западными странами, но сожалеет, что часто не встречает взаимности в данном вопросе.  

Песков подчеркнул, что российский лидер «неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы». «Ни у кого нет оснований сомневаться в том, что президент Путин сохраняет этот свой настрой. Мы сожалеем, что весьма часто мы не встречаем взаимности на этот счет у наших визави на Западе», - заключил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал ForUm, Трамп и Путин встречались 16 июля в Хельсинки.

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. 

Позже Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год.

 
ForUm

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