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Президент США Дональд Трамп объявил об удвоении тарифов на турецкую сталь и алюминий на фоне ухудшения дипломатического конфликта с Анкарой, вызвав дальнейшее падение лиры.

«Я только что разрешил удвоить тарифы на сталь и алюминий из уважения к Турции, поскольку ее валюта, турецкая лира, стремительно сползает вниз по отношению к нашему очень сильному доллару! Алюминий теперь будет 20%, а сталь – 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие!» - написал Трамп в Twitter, сообщает «Европейская правда».

Ранее США ввели таможенные тарифы на турецкую сталь и алюминий, из-за чего Турция ввела пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд.

Котировки турецкой лиры упали до рекордно низкого уровня после того, как США 1 августа ввели санкции в отношении двух турецких министров по делу американского пастора, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции. Эрдоган заявил, что Анкара заморозит активы двух министров США в ответ.

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает условия участия Турции в американской программе льготного импорта товаров из развивающихся стран.

В пятницу, 10 августа, турецкая валюта достигла нового рекордного минимума, опустившись до 6,3 лиры за доллар США после того, как турецкая делегация вернулась с переговоров в Вашингтоне в четверг без видимого решения кризиса.

«Не забывайте, если у них есть их доллары, то у нас есть наши люди, наш бог», - заявил Эрдоган, призвав турок «не беспокоиться» из-за падения валюты.
ForUm

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