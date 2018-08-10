Военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство против бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, по факту организации массовых беспорядков и угроз иностранному гражданину, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что заключенные государственного учреждения «Киевский следственный изолятор», используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывают давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и/или права на имущество, а также готовят организацию массовых беспорядков и призывают к их совершению заключенных этого учреждения.

В настоящее время в рамках данного уголовного производства проводится обыск в указанном месте предварительного заключения, в ходе которого обнаружена и изъята компьютерная техника, а также запрещенные предметы, в том числе оружие - от самодельных взрывных пакетов до холодного оружия.

Во время проведения обыска со стороны заключенных и фигурантов уголовного производства оказывалось сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и Службы безопасности Украины. В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последнее причинило телесные повреждения.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.

Трех экс-бойцов удалось этапировать, а других посадили в карцер.