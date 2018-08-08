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Письмо президента США Дональда Трампа для резидента РФ Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились. Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам», - сказал он.

«Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», - добавил Песков.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне.

Как сообщал ForUm, Трамп и Путин встречались 16 июля в Хельсинки.

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. 

Позже Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год.
ForUm

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