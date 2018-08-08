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Сегодня, 8 августа, в рамках проведения мероприятий под условным названием «Мигрант» сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве при отработке мест скопления иностранцев обнаружили 24 гражданин Народной Республики Бангладеш, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Это произошло на территории вещевого рынка, расположенного в Деснянском районе Киева, Все 24 человека являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находятся на территории Украины. Также установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны», - рассказал и.о. начальника сектора УБПТЛ ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк.

По словам правоохранителя, всех нелегальных мигрантов доставили в Государственную миграционную службу для принятия решения об их дальнейшем пребывании в Украине.

Кроме того, полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины, а также лиц, которые могли способствовать им в этом.

Напомним, с 26 июля по 31 августа продлятся целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под названием «Мигрант». 
ForUm

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