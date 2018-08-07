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Апелляционный суд Киева изменил подозреваемому в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатору С14 Сергею Мазуру меру пресечения на домашний арест с 22:00 до 6 утра, сообщает Громадське.

Таким образом, круглосуточный арест был отменен. Ночной домашний арест будет действовать до 18 сентября.

Более ста человек, в том числе участники С14 перед заседанием собрались под зданием суда в поддержку Мазура.

Народный депутат взаимопомощи Павел Костенко подавал ходатайство о том, что он готов взять на поруки подозреваемого.

Напомним, 10 июля Мазуру сообщили о подозрении.

18 июля подозреваемого в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. 

21 апреля Мазур сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.  

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).
ForUm

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