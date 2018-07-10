Одному из участников нападения табор ромов в Голосеевском лесопарке объявлено о подозрении в хулиганстве, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.



«Происшествие произошло в апреле в Голосеевском районе Киева: группа лиц, которые были в балаклавах, совершили нападение на временное поселение», – говорится в сообщении.

«В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения», – отметила в главке.

Как сообщал ForUm, 21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).