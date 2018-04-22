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Представители националистической организации С14 ликвидировали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур.

«Они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории», – отметил он.

По словам Мазура, активисты убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. «Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние», – подчеркнул он.
ForUm

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