Полиция начала уголовные производства по факту публикации видео нападения на цыган на Лысой горе в Киеве.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, сегодня в сети Интернет появилось видео неправомерных действий неизвестных лиц в отношении граждан, находившихся в урочище «Лысая гора».

«Опубликовано видео стало основанием для немедленного внесения сведений в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции Киева», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки возбуждено уголовное производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции начали расследование, а затем проведут все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться для дачи показаний.

Ранее LB.ua обнародовало видео разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. На кадрах видно, как цыгане бегут от людей в масках.

Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко отметил, что полиция не получала ни одной жалобы от ромов на побои или насилие.

21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря ромов.