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Amnesty International требует расследовать погром лагеря ромов членами организации C14 на Лысой горе в Киеве. Соответствующее заявление распространила пресс-служба организации.

«В ночь с 20 на 21 апреля представители радикальной организации C14 совершили погром цыганского лагеря на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Ему предшествовали несколько визитов в лагерь представителей С14 и Голосеевской районной администрации, которые требовали от цыган покинуть это место. По словам очевидцев, во время погрома против ромов использовались газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие. По сообщениям, среди пострадавших были дети», - говорится в нем.

Отмечается, что нападавшие также сожгли часть из 15-ти палаток, которые были в лагере. На следующий день полиция заявила, что к ним не поступали заявления по поводу погрома и, соответственно, они не могут прокомментировать этот инцидент.

По словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере один из ромов, присутствующих во время нападения, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. Пока цыгане прятались возле гаражей неподалеку работники полиции подошли к их лагерю, где обнаружили горящие палатки. Вернувшись к цыганам, полицейские сообщили им, что все горит, и посоветовали побыстрее ехать из Киева.

«Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: цыгане, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность. Они прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан. При этом правоохранительные органы в большинстве случаев остаются бездействовать», - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Amnesty International требует официальной реакции украинских властей на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля и неотложного и эффективного расследования нападения.

Власти Украины внутренние и международные обязательства должны не допускать нарушений прав человека, в частности нарушения права на жизнь и права на свободу мирных собраний, резюмировали в организации.
ForUm

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