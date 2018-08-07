также в разделеОбщество
На Прикарпатье судью поймали на взятке в €5 тысяч 10
Клыха вернули из психбольницы в колонию 10
Суд разрешил начать розыск врача-нарколога по делу Зайцевой 26
Житель Волыни пытался вывезти в Польшу девушек для сексуальной эксплуатации 16
Холодницкий одолжил своему заместителю более полумиллиона гривен 13
Апелляционный суд восстановил Бочковского в должности 49
Координатору С14 смягчили меру пресечения 22
Оксана Марченко о спорте в своей жизни: Вот потренируешься – и на душе легко 22
Адвокат: Состояние Сенцова ухудшилось, его пульс упал до 40 ударов в минуту 30
В Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков 17
Минздарв назвал пляжи, на которых не рекомендуют купаться 40
На Луганщине задержали боевика «Призрака» 28
Черный: Влиятельность Медведчука не раз помогала украинским спортсменам 48
На побережье Азовского моря провели стрельбы армейской авиации 27
В Украине впервые за жестокое обращение с животными арестовали мужчину 26
На Виннитчине НАБУ задержало за взятку главу суда 25
Партнер Манафорта: Деньги за консультации Януковича хранились в 15 зарубежных банках 26
В Украине с начала года на 10% сократилось количество ДТП 10

Украинское следствие относительно якобы незаконного хранения оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко продолжится.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование продолжится», – отметила она.

По словам Сарган, расследование было остановлено в связи с тем, что Костенко был арестован в России.

По информации пресс-секретаря, Костенко в розыск не объявляли.

Сейчас делом, в котором вместе с Костенко фигурирует второй крымчанин Станислав Краснов, занимается Святошинский отдел Национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.

«Нам сейчас нужно понять, что будет делать полиция», – объяснила Сарган.

В прокуратуре настаивают, что «никто не собирается оправдывать» Костенко, «расследование продолжится».

Напомним, в Украине в 2014–2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым.

Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда «диверсантами» и «участниками террористической группы».

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией.

Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.

Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.

15 мая 2015 подконтрольный Кремлю суд дал Костенко 4 года и 2 месяца, позже наказание уменьшили до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист якобы бросил камень в бойца «Беркута».

3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу. В тот же день он прибыл в Киев.

В МИД заявили, что Костенко въехал в Украину по украинскому паспорту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги