Украинское следствие относительно якобы незаконного хранения оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко продолжится.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование продолжится», – отметила она.

По словам Сарган, расследование было остановлено в связи с тем, что Костенко был арестован в России.

По информации пресс-секретаря, Костенко в розыск не объявляли.

Сейчас делом, в котором вместе с Костенко фигурирует второй крымчанин Станислав Краснов, занимается Святошинский отдел Национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.

«Нам сейчас нужно понять, что будет делать полиция», – объяснила Сарган.

В прокуратуре настаивают, что «никто не собирается оправдывать» Костенко, «расследование продолжится».

Напомним, в Украине в 2014–2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым.

Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда «диверсантами» и «участниками террористической группы».

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией.

Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.

Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.

15 мая 2015 подконтрольный Кремлю суд дал Костенко 4 года и 2 месяца, позже наказание уменьшили до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист якобы бросил камень в бойца «Беркута».

3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу. В тот же день он прибыл в Киев.

В МИД заявили, что Костенко въехал в Украину по украинскому паспорту.