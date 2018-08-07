Украинское следствие относительно якобы незаконного хранения оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко продолжится.
Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование продолжится», – отметила она.
По словам Сарган, расследование было остановлено в связи с тем, что Костенко был арестован в России.
По информации пресс-секретаря, Костенко в розыск не объявляли.
Сейчас делом, в котором вместе с Костенко фигурирует второй крымчанин Станислав Краснов, занимается Святошинский отдел Национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.
«Нам сейчас нужно понять, что будет делать полиция», – объяснила Сарган.
В прокуратуре настаивают, что «никто не собирается оправдывать» Костенко, «расследование продолжится».
Напомним, в Украине в 2014–2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым.
Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда «диверсантами» и «участниками террористической группы».
В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией.
Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.
Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.
15 мая 2015 подконтрольный Кремлю суд дал Костенко 4 года и 2 месяца, позже наказание уменьшили до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист якобы бросил камень в бойца «Беркута».
3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.
Костенко предоставили жилье в Киеве.
6 июля он пересек украинско-российскую границу. В тот же день он прибыл в Киев.
В МИД заявили, что Костенко въехал в Украину по украинскому паспорту.
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