Крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, пересек российско-украинскую границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Как сообщили мене госсекретарь МИД А. Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве», – отметила она.

По словам Геращенко, украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений, или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. «Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа. Все остальные вопросы – в другие органы и структуры», – подчеркнула она.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.