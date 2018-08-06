Освобожденный из российской тюрьмы украинец Александр Костенко въехал в Украину по украинскому паспорту.

Об этом во время брифинга заявил Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, комментируя слухи о наличии у Костенко российского гражданства, сообщает «Украинская правда».

«Я могу подтвердить официально, что Александр Костенко является гражданином Украины, и это признано также российскими органами. И въехал он на территорию Украины по своему украинскому паспорту», – отметил Заяц.

Вместе с тем он сказал, что не знает, есть ли у Костенко российский паспорт.

«Мне не известно, есть ли у него российский паспорт, но администрацией пенитенциарного заведения ему было при освобождении возвращен его украинский паспорт... Если бы россияне не признавали его украинский паспорт, они бы, очевидно, не позволили ему уехать», – добавил секретарь МИД.

В то же время, комментируя то, что Костенко ранее фигурировал в уголовном деле в Украине, Заяц отметил, что «министерство не является правоохранительным органом».

«Дело, которое было ранее открыто, продолжается ли оно расследоваться, или оно закрыта, мне и моим коллегам в министерстве не известно», – сказал он.

Секретарь отметил, что МИД «не дает правовых оценок, не является следственным органом, не имеет даже доступа к данным следственных действий» и посоветовал обращаться с вопросами к правоохранителям.

В то же время, Заяц предположил, что Костенко не находится в розыске, учитывая, что российские пограничники его не задержали.

«Нам не известно, чтобы Александр находился в розыске. Я думаю, что если бы лицо находилось в розыске, очевидно, мы бы получили запросы от правоохранительных органов», – пояснил сотрудник МИД.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу.

В Украине в 2014 – 2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым.

Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда «диверсантами» и «участниками террористической группы».

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией.

Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.

Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.

15 мая 2015 подконтрольный Кремлю суд дал Костенко 4 года и 2 месяца, позже наказание уменьшили до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист якобы бросил камень в бойца «Беркута».

Также российские силовики утверждали, что он без разрешения, незаконно хранил дома нарезное оружие. Костенко не признал обвинений.