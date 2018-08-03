Украинскому политзаключенному Александру Костенко, который вышел из тюрьмы в России, предоставили жилье.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Я обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману, который дал поручение о решении этого вопроса. Провели переговоры с киевским городским головой Виталием Кличко, и такое помещение было найдено. Это 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично меблированные – есть три кровати, сейчас занимаемся комплектованием мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода-год», - написала она в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что Костенко – крымчанин, его семья живет в аннексированном Россией Крыму.

Поскольку вернуться туда для него не представляется возможным, Денисова обещает помогать ему в получении статуса внутренне перемещенного лица».

Напомним, сегодня, 3 августа, крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.