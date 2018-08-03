Крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин, передает Громадське.

«Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии – Артур Абашев и я», - сказал Шадрин.

По его словам, дальше Костенко через Москву поедет в Киев.

Украинец отбыл наказание, его освободили за истечением срока заключения.

По словам Шадрина, Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить.

Советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина сообщила, что у омбудсмена этим вопросом занимаются.

«Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут освободить или 3 или 5 числа. Мы обязательно позже дадим об этом полную информацию», - сказала Мячина.

Позже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова подтвердила информацию об освобождении Костенко и сказала, что он находится под защитой украинской власти.

«Александр находится с Консулом Украины, и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с консулом, держу ситуацию под контролем », - сказала омбудсмен.

Напомним, Александра Костенко обвиняли в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику «Беркута». Суд в оккупированном Крыму назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы.