Служба безопасности Украины заявляет, что не имеет отношения к расследованию возможного совершения преступления освобожденным из российской колонии украинцем Александром Костенко. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос УНИАН.

Среди различных вопросов агентство запрашивало у Службы безопасности о подтверждении информации о задержании Костенко в 2014 году за сотрудничество с российскими спецслужбами и возможную террористическую деятельность.

В частности, в ответе СБУ говорится, что «органами прокуратуры в ноябре 2017 года осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по обстоятельствам возможного совершения преступления (Александром Костенко) поручено следователям Национальной полиции».

«Учитывая требования части первой части ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины, Служба безопасности не уполномочена предоставлять информацию, касающуюся расследования уголовных производств другими правоохранительными органами», - заявили в СБУ.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу. В тот же день он прибыл в Киев.

В МИД заявили, что Костенко въехал в Украину по украинскому паспорту.

Как известно, в Украине в 2014–2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым.

Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда «диверсантами» и «участниками террористической группы».

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией.

Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.

Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что украинское следствие относительно Костенко продолжится.