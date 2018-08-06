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У освобожденного из российской колонии крымского активиста Александра Костенко сломана рука. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень уставший, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу. Он обязательно пройдет медицинское обследование и необходимую реабилитацию», - отметила она.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу.
ForUm

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