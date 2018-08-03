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Следствие по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк передано Службе безопасности Украины. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ», - написал он в Facebook.

Луценко сообщил, что в связи с серией нападений на гражданских активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану.  Она согласилась сотрудничать со следствием.
ForUm

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