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Пострадавшая от нападения исполняющая обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк не хочет общаться с правоохранителями.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Херсонской области.

«Она общается с друзьями, коллегами, но с правоохранительными органами не хочет», - сказал сотрудник полиции.

По его словам, информация о том, что полиция не изъяла видеозаписи, на которых фигурирует вероятный подозреваемый, не соответствует действительности.

«Все видеозаписи с камер видеонаблюдения изъяли, анализируем», - добавил сотрудник полиции.

На данный момент полиция отрабатывает три версии нападения.

В частности, служебная деятельность Гандзюк, ее гражданская деятельность как активиста и бытовой конфликт.

Потерпевшая остается в реанимации, у нее 30% ожогов тела из-за попадания кислоты.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Сегодня, 1 августа, под Министерством внутренних дел прошел митинг против бездействия силовиков после нападений на активистов и резонансных убийств, люди требуют подключить к расследованиям Службу безопасности Украины.

Друг Екатерины Гандзюк Назарий Кравченко сообщил, что ее сейчас охраняют друзья, а не правоохранители.

Другой друг Гандзюк Александр Савич отметил, что злоумышленник ждал Катю с 5 утра вторника, ходил в магазин рядом – и там должны были бы сохраниться видео с камер наблюдения. Но это выяснили друзья Екатерины, потому что следствие работает вяло, отметил он.
ForUm

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