В городе Каменское Днепропетровской области взорвался автомобиль Виталия Чернявского – главы фракции «Батькивщины» Каменского городского совета.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник, пострадавший – Виталий Чернявский.

В то же время в отделе коммуникации полиции области сообщили, что 2 августа около 15.25 на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Каменском во время движения взорвался автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водитель получил тяжелые травмы, с которыми бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в городскую больницу. Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

В рамках открытого по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.