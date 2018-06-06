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В Каменском вдоль автодороги по улице Шепетова после ямочного ремонта зафиксирован повышенный радиационный фон, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Измерение радиационного фона на 100 метровом участке дороги (28 точек) проведены Днепропетровской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы, которая аккредитована в Национальной системе аккредитации.

Отмечается, что превышение допустимых уровней радиационного фона на данном участке дороги отмечалось локально, в отдельных точках - местах разрушенного дорожного покрытия, который засыпан неизвестным строительным материалом.

Госпродпотребслужбой полученные результаты направлены в Каменский городской совет для принятия решений и принятия соответствующих мер.

Для более детального изучения радиационного фона территории, установления источника и причин загрязнения органам местного самоуправления рекомендовано провести дополнительные лабораторные измерения в селитебной зоне по улице Шепетова.
ForUm

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