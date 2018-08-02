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Генеральный прокурор Юрий Луценко ожидает окончательные экспертизы по делам о расстреле на Майдане в феврале 2014 года. Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, об этом Луценко заявил во время встречи с руководителями общественных организаций Евромайдана, сообщает УНИАН.

«Участники встречи обсудили реорганизацию Генпрокуратуры, в частности Департамента спецрасследований, возглавляемого Сергеем Горбатюком. Генпрокурор в очередной раз подчеркнул присутствующим, что ни одна должность следователя или прокурора не была сокращена. А сам Горбатюк продолжит расследование всех дел Майдана теперь уже в должности начальника Управления специальных расследований», - отметила Сарган.

«Генпрокурор также проинформировал о том, что по делам о расстреле на Майдане в феврале 2014 года ожидает окончательные экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем высокопоставленным лицам времен президентства В.Януковича получено разрешение судов на проведение специального (заочного) расследование», - добавила она.

Также, по словам пресс-секретаря генпрокурора, стороны договорились встретиться в ближайшее время, поскольку движение по расследованию дел Майдана имеет положительную динамику. Во встрече с генпрокурором принимали участие председатель ОО «Семья Героев Небесной сотни» Владимир Бондарчук, отец Героя Небесной сотни Устима Голоднюка Владимир и координатор инициативной группы раненых на Майдане Павел Кучер.
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