Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе считает, что украинским государственным служащим и молодым специалистам жилье в случае необходимости следует предоставлять в аренду.

Об этом он сказал на заседании круглого стола в Киеве, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что все государственные служащие, которых назначают, имеют право на это. Им ведомство должно предоставить возможность арендовать жилье, пока они занимают эту должность. И стоимость такой аренды должна быть адекватной уровню заработной платы», - сказал Парцхаладзе.

По его убеждению, если человек проработал на госслужбе немного, то после увольнения должен выехать из такой квартиры, а если работает более 20 лет, ведомство должно позаботиться и купить ему жилье или каким-то образом компенсировать. «Но чиновникам, которых назначают, не должны бесплатно выдаваться квартиры», - подчеркнул заместитель министра.

Парцхаладзе отметил, что в Европе такая практика распространена, а в Украине - почти нет. «Есть только пример военных, когда предлагают в аренду, и это правильно», - подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ работает над законопроектом по урегулированию рынка арендного жилья в Украине. По его мнению, принятие этого документа позволит создать действенный рынок арендного жилья в Украине.

По словам чиновника, в Украине более 70% арендного жилья находится в тени, а сам рынок не контролируется. Он убежден, что урегулирование рынка аренды жилья может решить жилищную проблему многих украинцев.