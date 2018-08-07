Во вторник, 7 августа, около 13:00 в реанимации скончался заместитель городского головы Каменского Владислав Мелешко. Об этом «5692» сообщил главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Вынар.

«Да, я могу подтвердить информацию о смерти Владислава Мелешко. Мы не взялись его доставлять в больницу имени Мечникова, из-за чрезвычайно тяжелого состояния пострадавшего. Он остался у нас, мы использовали эффективную необходимую терапию, но, к сожалению, состояние Владислава Викторовича был чрезвычайно тяжелым», - рассказал Вынар.

В понедельник, 7 августа, в поселке Романково произошел несчастный случай, в котором пострадал вице-мэр, курировавший гуманитарные и образовательные вопросы.

Заммэра упал с велосипеда и получил серьезные травмы головы и позвоночника. По одной из версий, он попал в отверстие ливневки колесом велосипеда, после чего и получил страшные травмы.