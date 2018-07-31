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Европейский Союз ввел санкции в отношении компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму. Об этом говорится в решении ЕС от 30 июля 2018 года, опубликованном в официальном журнале ЕС, передает 112 Украина. 

Под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга – ПАО «Мостотрест» (MOEX: MSTT) и ООО «Стройгазмонтаж». Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также в санкционном списке АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж – Мост», вологодское АО «ВАД».

«Строительство этого моста (Керченского, - ред.) и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в консолидации Российской Федерацией контроля над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины», - говорится в решении. 

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский СоюзСоединенные Штаты Америки и НАТО осудили частичное открытие моста.

18 июля Президент Порошенко сообщил, что послы государств-членов Европейского Союза приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
ForUm

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