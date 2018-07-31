Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России сохранятся в том виде, в котором они существуют сейчас. Об этом сообщает CNN.

«Санкции против России останутся такими же, какие они есть сейчас», - заявил Трамп, передает 112 Украина.

Он не уточнил свой нынешний взгляд на Россию помимо этого заявления.

Также на пресс-конференции Трамп заявил, что «высоко оценивает успехи» своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому сейчас в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.