Одного из членов преступной группировки Никополя Руслана Лисанова, подозреваемого в стрельбе возле поселка Олиевка на Житомирщине 22 июля, взяли под стражу на 60 суток.

Об этом сообщает Громадське.

Мужчину задержали на следующий день после стрельбы, на тот момент он проживал в развлекательном комплексе в Житомирском районе.

Во время обысков по месту жительства Лисанова правоохранители изъяли оружие, взрывчатку и другие вещественные доказательства. Задержанному объявили о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Правоохранители ходатайствовали взять Лисанова под стражу. Суд взял его под стражу, однако установил залог в 140 тысяч гривен.

Лисанов оплатил эти деньги, и 27 июля его освободили из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова – по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. Поскольку Лисанова обвиняли по двум статьям, а судили только по одной, - правоохранители могли задержать его второй раз. На этот раз прокуратура ходатайствовала об аресте без возможности внесения залога, подчеркивая риски давления на свидетелей. Суд удовлетворил это ходатайство.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Сергей Карпишин отмечал, что его подзащитный не виновен, - задерживали его с нарушением требований УПК, а потерпевшие сказали, что свидетельствовали против Лисанова под давлением.

В случае доказательства вины Лисанова, ему грозит до 15 лет заключения.

Досудебное следствие продолжается.

Судебное заседание, в отношении лидера преступной группировки Яна Яцышина, задержанного 28 июля, состоится 30 июля.

Напомним, полиция задержала лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Один из них фигурирует в нескольких уголовных производствах и является свидетелем по делу двойного убийства в Никополе.

Руслан Лисанов по данным следствия является членом одной из крупнейших преступных группировок страны, которая занималась незаконным оборотом наркотиков в Днепропетровской области.

22 июля возле поселка Олиевка неизвестные на дороге обстреляли автомобиль. Тогда огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. Следователи открыли уголовное производство о покушении на убийство.

На следующий день задержали одного из подозреваемых в стрельбе – 32-летнего жителя Никополя. По информации в правоохранительных органах, задержанный – Руслан Лисанов, который подозревается в исполнении роли киллера в преступной группировке.

28 июля полицейские задержали второго подозреваемого – 44-летнего организатора указанной преступной группировки. По данным источников, это Ян Яцишин, который фигурирует в еще нескольких уголовных делах, а также является свидетелем по делу двойного убийства в Никополе. Яцишин был в розыске, поэтому его не могли допросить в качестве свидетеля.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности Лисанова и Яцишина к серии преступлений в Украине с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.

Яцишину инкриминируют 263 статью Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По этой же статье слушается дело в Октябрьском суде Днипра, где Яцишин является обвиняемым.

Также в отношении него открыты уголовные производства по статьям 307 и 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, приобретение наркотических средств с целью и без цели сбыта.

Напомним, 10 февраля 2016 года в автомобили Geely Emgrand убили двух мужчин - Ризвана Тапаева и Илью Боднара. Полиция задержала трех человек, подозреваемых в совершении преступления – Дениса Подоляка, Романа Жмурко и Сергея Вороновского. Ян Яцишин проходит свидетелем по этому делу, ведь был знаком с обвиняемыми в убийстве.

30 ноября 2017 в Никопольский суде, во время 21-го судебного заседания, отец одного из погибших Руслан Тапаев подорвал две гранаты. Сам человек и один обвиняемый - Сергей Вороновский погибли. 10 человек госпитализировали.