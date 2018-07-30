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Задержанным за повреждение архитектурного элемента на территории польского военного мемориала на Лычаковском кладбище Львова оказался гражданин Польши, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, 29 июля во Львове состоялось заседание над задержанным по делу повреждения щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений в пределах Лычаковского кладбища. Нарушитель признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье мелкое хулиганство, еще 340 грн нужно оплатить судебного сбора.

Как сообщил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, задержанный - житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель генерального консульства Республики Польша во Львове.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июля группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища. 
ForUm

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