Полицейские задержали лидера и киллера одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

22 июля на Житомирщине неизвестные обстреляли автомобиль, который двигался по автодороге. В результате огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на совершение преступления) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенного комплекса мероприятий менее чем за сутки следователи уголовной полиции вышли на подозреваемых. Было установлено, что они являются жителями Днепропетровской области. На момент задержания один из членов банды - 32-летний житель Никополя - проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке.

Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, в частности «черную бухгалтерию» по операциям с наркотическими средствами.

Задержанному следователи объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. На этом основании правоохранители обратились в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

Постановлением суда задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 140 тыс. гривен. Поэтому 27 июля после внесения указанной суммы - человек был освобожден из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова - по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство.

Аброськин сообщил, что 28 июля полиция задержала 44-летнего организатора указанной преступной группировки. По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир для поддержки задержанного приспешника. Однако по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп.

При осмотре места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, большие суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотические средства.

Аброськин сообщил, что задержанные являются членами одной из крупнейших организованных преступных организаций, действующих на территории Украины. В эту организацию входили около 30 членов.

«Указанные лица принадлежат к одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории государства», - отметил он, добавив, что члены преступной организации имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности - в судах.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных на территории государства. Лидер преступной организации задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Мероприятия полиции по разоблачению преступной деятельности указанной группировки продолжаются.