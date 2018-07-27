Экс-нардеп от Партии регионов Инна Богословская заявила о намерении принять участие в выборах президента Украины.

Об этом она сказала в своем первом видеообращении в Facebook.

«Я твердо решила не только идти на эти выборы, а победить на этих выборах», - заявила политик.

При этом Богословская подчеркнула, что сознательно идет только на один срок.

«Мы имеем две задачи: навести порядок в стране, чтобы все стало с головы на ноги... и открыть двери для тех молодых и новых, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут», - добавила она.

Напомним, ранее о намерении баллотироваться на пост президента заявили глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, нардепы Александр Шевченко, Виталий Куприй и Надежда Савченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, внефракционный депутат Юрий Деревянко, а также лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Подобное заявление сделал также певец Иво Бобул, впрочем, позже добавил, что это была шутка.

Очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года.