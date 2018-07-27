также в разделеПолитика
Колтунович: В программе по выходу из кризиса Рабинович дает экономические рычаги для улучшения социально-экономической ситуации в целом 15
Норвегия поддержала Крымскую декларацию 24
В Конгрессе США утвердили $250 миллионов на оборону Украине 38
В Берлине впервые встретились политдиректора МИД «нормандской четверки» 78
Британия предоставила убежище экс-главе «Укрспецэкспорта» 70
Эксперт: Общественный договор, предложенный Рабиновичем, должны заключить все политсилы 37
Пиховшек пояснил, почему Украина Медведчука — реально независимое государство 116
У Лаврова прокомментировали Крымскую декларацию США 112
Трамп отложил встречу с Путиным 52
Великобритания поддержала Крымскую декларацию США 26
Порошенко призвал всех искренних друзей Украины поддержать «декларацию Помпео» 33
Несмотря на санкции: Глава генштаба РФ посетил Берлин и Париж 39
США обнародовали декларацию о непризнании аннексии Крыма 147
Порошенко одобрил штрафы за неуплату алиментов 20
Италия не признает аннексию Крыма 45
В Украине учредили стипендию имени Лукьяненко для поддержки политзаключенных 24
Золотарев: Пора признать, что Медведчук – единственная эффективная фигура в переговорном процессе 33
Нардеп: Порошенко ветировал закон о контрабанде леса из-за ЕС 30

Экс-нардеп от Партии регионов Инна Богословская заявила о намерении принять участие в выборах президента Украины.

Об этом она сказала в своем первом видеообращении в Facebook.

«Я твердо решила не только идти на эти выборы, а победить на этих выборах», - заявила политик.

При этом Богословская подчеркнула, что сознательно идет только на один срок.

«Мы имеем две задачи: навести порядок в стране, чтобы все стало с головы на ноги... и открыть двери для тех молодых и новых, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут», - добавила она.

Напомним, ранее о намерении баллотироваться на пост президента заявили глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, нардепы Александр Шевченко, Виталий Куприй и Надежда Савченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, внефракционный депутат Юрий Деревянко, а также лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Подобное заявление сделал также певец Иво Бобул, впрочем, позже добавил, что это была шутка.

Очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги