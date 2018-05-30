Роман Бессмертный заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины.

«Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали – я не буду вас мучить. Придет время – я оформлю соответствующие документы », - заявил он.

52-летний Бессмертный был народным депутатом четырех созывов. В 2005 году работал в должности вице-премьер-министра. В 2015-2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019.

Кроме Бессмертного, о намерении участвовать в них заявляли, в частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, народный депутат Надежда Савченко, народный депутат Сергей Каплин, бывший глава департамента Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью Илья Кива и певец Иво Бобул.