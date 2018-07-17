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Народный депутат Виталий Куприй заявил о выходе из состава партии «Укроп» и намерении баллотироваться в президенты Украины.  

«Сегодня знаменательный день в моей политической карьере. Я решил выйти из партии «Укроп» и самостоятельно бороться за пост президента Украины. Сейчас я чувствую, что смогу стать лидером отдельной политической силы, которая будет решительно действовать, чтобы победить в войне, остановить коррупцию, в разы поднять социальное обеспечение народа», – написал он в Facebook.

Политик заявил, что рядом с ним «уже есть люди, на которых можно опереться и которым можно доверить развитие государства».

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году Куприй выиграл на мажоритарном округе № 29 в Днепропетровской области. 

Напомним, ранее о намерении баллотироваться на пост президента заявили глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, нардепы Александр Шевченко и Надежда Савченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, внефракционный депутат Юрий Деревянко, а также лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Подобное заявление сделал также певец Иво Бобул, впрочем, позже добавил, что это была шутка.

Очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года.
ForUm

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