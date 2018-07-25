После восстановления работы предприятия «Днепразот» цены на хлор выросли в 3 раза.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что с 22 по 24 июля две первые партии хлора были поставлены на Харьковский водоканал и Аульскую хлоропереливную станцию.

В пресс-службе отметили, что цены на хлор выросли с 10 400 гривен за тонну (цена последней поставки до остановки работы предприятия, – ЭП) до 33 тысяч гривен за тонну без ПДВ.

Уточняется, что на данный момент на предприятии работает только хлорная группа заводов - это 10% от всей мощности.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Позже в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены.

20 июля АО «Днепразот» заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов.

СБУ начала проверку действий должностных лиц компании.

Из-за повышения стоимости жидкого хлора стоимость водоснабжения для потребителей возрастет по меньшей мере на 2-3%.