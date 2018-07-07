Подача питьевой воды в некоторых регионах и городах Украины на следующей неделе может быть ограничена или полностью прекращена, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

В компании объяснили, что такая угроза возникла в связи с остановкой завода по производству жидкого хлора «Днепроазот», который используется для обеззараживания питьевой воды.

«В середине июня «Днепроазот» предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней», - говорится в заявлении.

О сложившейся ситуации ассоциация «Укрводоканалэкология» срочно сообщила правительству и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

23 июня было проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были якобы достигнуты договоренности с руководством «Днепроазота» по восстановлению производства хлора.

«Но, к сожалению, до сих пор «Днепроазот» не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью», - заявили в компании.

5 июля об этой ситуации сообщили на заседании межфракционного объединения народных депутатов «Питьевая вода».

Также для решения вопроса с реагентами для обеззараживания воды в системах централизованного питьевого водоснабжения проведено совместное совещание представителей водоканалов, поставщиков дезинфектантов, представителей поставщиков оборудования для альтернативных методов обеззараживания. В Украине есть компания, которая пытается организовать крупные поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Более того таких специализированных контейнеров недостаточно.

Поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

«Итак, другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуску производства, нет», - подчеркнули в «Киевводоканале».