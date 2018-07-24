Из-за повышения стоимости жидкого хлора для очистки питьевой воды стоимость водоснабжения для потребителей возрастет по меньшей мере на 2-3%. Об этом заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире 5 канала.

«Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3% независимо от размера городов. То есть это не добавляет. Когда мы говорим об их монопольном положении, то они де-факто непризнанный монополист, они просто монополист и здесь надо будет с этим что-то делать», - считает Бабий.

По ее мнению, решение по «Днепразоту» должны принимать компетентные органы, в частности Антимонопольный комитет и СБУ, «потому что это вопрос национальной безопасности».

Бабий отметила, что теперь в Украине серьезно задумались над тем, чтобы «Днепразот» не оставался монополистом: «Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы и иметь импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем».

Чиновница также сказала, что ситуация с «Днепразотом» оживила дискуссию о том, какая есть альтернатива очистки воды хлором. «Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу «Питьевая вода». Она добавила, что в каждом регионе Украины нужно по-особому подходить к очистке воды.

В Украине существует только одно предприятие, поставляющее жидкий хлор на все водоканалы Украины – это «Днепразот», и оно является монополистом.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством «Днепразота», производство хлора пока не восстановлено.

Позже в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены.

20 июля АО «Днепразот» заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов.

СБУ начала проверку действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.