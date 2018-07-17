Крупный производитель аммиака и азотных удобрений предприятие «Днепразот» (Каменское, Днепропетровская область) готово возобновить производство жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды.

Соответствующее заявление публиковано на сайте компании.

«С целью обеспечения надлежащего снабжения хлора для всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины, «Днепразот» готов возобновить производство хлора жидкого, несмотря на экономические убытки предприятия», - говорится в нем.

Так, для восстановления работы хлорной группы цехов предприятие рассмотрело необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных цехов предприятия. В связи с этим, подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию.

Соответствующее обращение направлено 02.07.2018 в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении уже две недели.

«Цель данного обращения - получить заключение о возможности изменения (повышения) предприятием цены на жидкий хлор и соответствия вышеуказанных действий АО «Днепразот» положениям антимонопольного законодательства Украины», - заявили в компании.

Новая цена на хлор, которую предлагает установить предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора.

«Администрация АО «Днепразот», понимая всю важность и значимость данного вопроса, готова заключить прямые контракты (без предприятий-посредников) на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ», - объяснили в компании.

Как сообщалось раньше, в середине июня «Днепразот», который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с дальнейшим обеззараживанием питьевой воды.