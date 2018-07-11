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Правительство Великобритании предупредило жителей городов Солсбери, Эймсбери и их окрестностей о рисках контактов с неизвестными предметами.

Предупреждение было опубликовано после смерти отравленноф нервно-паралитическим веществом «Новичок» 44-летней британки Дон Стерджесс, сообщает «Украинская правда».

Представительница министерства здравоохранения и социальных дел Салли Дэвис отметила, что предупреждение касается емкостей, в которых может находиться жидкость или гель - «сосуды, шприцы, иглы, косметика или подобные предметы из металла, пластика или стекла».

Угроза для населения остается низкой, отметила Дэвис. Накануне представитель Скотланд-Ярда заявил, что пострадавшие «касались емкости» с ядовитым веществом. Поиск емкости является «основной целью» полицейских.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале 8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинилРоссию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.
ForUm

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